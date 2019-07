Kalenderblatt 2019: 1. August

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 1. August 2019:

31. Kalenderwoche, 213. Tag des Jahres

Noch 152 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Löwe

Namenstag: Alfons Maria, Eusebius, Pierre Julien

HISTORISCHE DATEN

2004 - In Paraguays Hauptstadt Asunción kommen bei einem Brand in einem Einkaufszentrum mindestens 364 Menschen ums Leben.

1989 - Microsoft bringt sein Büropaket Office auf den Markt.

1984 - In der Bundesrepublik wird das Anlegen von Sicherheitsgurten auf Pkw-Rücksitzen Pflicht. Für das Nichtanlegen der Gurte auf den Vordersitzen wird ein Bußgeld eingeführt.

1979 - Die «Retortenstadt» Lahn wird nach nur 31 Monaten wieder aufgelöst. Die Verschmelzung von Gießen, Wetzlar und 14 Umlandgemeinden per Dekret zu einer neue Großstadt war von der Bevölkerung nicht akzeptiert worden.

1944 - Der «Warschauer Aufstand» der polnischen Untergrundarmee gegen die deutsche Besatzungsmacht beginnt. Der Aufstand scheitert, bis Oktober 1944 sterben 200.000 Menschen.

1939 - In einem New Yorker Tonstudio nimmt Glenn Miller mit seinem Orchester den Titel «In the Mood» auf.

1929 - Durch das Gesetz zur kommunalen Neuordnung des rheinisch- westfälischen Industriegebiets verlieren viele Städte ihre Eigenständigkeit. Unter anderem werden Barmen und Elberfeld zusammengelegt, daraus wird später Wuppertal.

1844 - Berlins Zoologischer Garten wird eröffnet. Er lag damals weit vor den Toren der Stadt am Südwestrand des Großen Tiergartens und ist heute Deutschlands ältester Zoo.

1774 - Der britische Naturforscher und Chemiker Joseph Priestley entdeckt den Sauerstoff.

GEBURTSTAGE

1984 - Bastian Schweinsteiger (35), deutscher Fußballspieler

1974 - Enie van de Meiklokjes (45), deutsche Moderatorin («Bravo- TV») und Sängerin

1954 - Benno Möhlmann (65), deutscher Fußballtrainer, Hamburger SV 1988-92, 1992-95

1934 - Oskar Negt (85), deutscher Sozialwissenschaftler und Publizist, Mitbegründer der Glocksee-Schule in Hannover 1972, 1970-2002 Soziologie-Professor in Hannover

1819 - Herman Melville, amerikanischer Schriftsteller («Moby Dick»), gest. 1891

TODESTAGE

2014 - Gert von Paczensky, deutscher Journalist und Restaurantkritiker, Mitbegründer des Fernsehmagazins «Panorama», Chefredakteur bei Radio Bremen, geb. 1925

2009 - Corazon Aquino, philippinische Politikerin, 1986-1992 erste Staatspräsidentin nach Ende der Marcos-Diktatur, geb. 1933