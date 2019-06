Kalenderblatt 2019: 15. Juni

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 15. Juni 2019:

24. Kalenderwoche, 166. Tag des Jahres

Noch 199 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Zwillinge

Namenstag: Lothar, Vitus

HISTORISCHE DATEN

2018 - Union und SPD verabschieden im Bundestag einen Anstieg der staatlichen Parteienzuschüsse von 165 auf 190 Millionen Euro ab 2019. FDP, Grüne und Linke klagen dagegen vor dem Bundesverfassungsgericht.

2014 - Der Golfprofi Martin Kaymer gewinnt als erster Deutscher die US Open.

2009 - Der Traditions-Comic «Fix und Foxi» muss sein Erscheinen einstellen. Der Kleinverlag Tigerpress in Hamburg, der das Heft zuletzt herausgab, stellt beim Amtsgericht Hamburg einen Insolvenzantrag.

1994 - Der amerikanische Ex-Präsident Jimmy Carter besucht mit Billigung der US-Regierung Nordkorea, um im Atomkonflikt zu vermitteln.

1969 - Georges Pompidou wird zum Präsidenten von Frankreich gewählt.

1919 - Die Engländer John Alcock und Arthur Brown landen nach dem ersten Nonstop-Atlantik-Flug, den sie am Vortag in St. John's (Neufundland/Kanada) begonnen hatten, in Clifden (Irland).

1877 - Während seines Kuraufenthalts in Bad Kissingen diktiert Reichskanzler Otto von Bismarck ein Schriftstück zur Balkankrise: das «Kissinger Diktat». Darin enthalten sind wichtige Grundzüge seiner Außenpolitik für die Jahre nach der Reichsgründung 1871.

1836 - Arkansas wird zum 25. Bundesstaat der USA erklärt.

1762 - Maria Theresia ermächtigt durch ein Patent die Wiener Stadtbank, erstmals in Österreich Papiergeld auszugeben: die sogenannten Bankozettel, die ab 1. Juli in Umlauf gebracht werden, in Höhe von 12 Millionen Gulden.

GEBURTSTAGE

1969 - Hatice Akyün (50), deutsch-türkische Schriftstellerin («Einmal Hans mit scharfer Soße»)

1969 - Ice Cube (50), amerikanischer Rapper («The Predator») und Schauspieler («xXx 2», «Sind wir schon da?»)

1969 - Oliver Kahn (50), deutscher Fußballer, 86 Länderspiele im Tor der deutschen Nationalmannschaft 1995-2006

1954 - James Belushi (65), amerikanischer Schauspieler («Mein Partner mit der kalten Schnauze», «Immer wieder Jim»)

1949 - Simone Rethel (70), deutsche Schauspielerin («Wie bitte werde ich ein Held», «Das Geld liegt auf der Bank»)

TODESTAGE

2018 - Dieter Wellershoff, deutscher Schriftsteller («Der Liebeswunsch»), geb. 1925

2010 - Heidi Kabel, deutsche Volksschauspielerin, Hamburger Ohnsorg-Theater («Tratsch im Treppenhaus»), geb. 1914