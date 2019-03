Kalenderblatt 2019: 15.März

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa © dpa

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 15. März 2019

11. Kalenderwoche, 74. Tag des Jahres

Noch 291 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Fische

Namenstag: Klemens, Luise, Zacharias

HISTORISCHE DATEN

2018 - Der Preis für Belletristik der Leipziger Buchmesse geht an die Autorin Esther Kinsky für ihr Buch «Hain. Geländeroman».

2017 - Wegen möglicher Abgasmanipulationen durchsuchen Staatsanwälte und Kriminalbeamte die Zentrale des Autobauers Audi in Ingolstadt und mehrere Niederlassungen.

2009 - Die deutsche Eisschnellläuferin Jenny Wolf gewinnt als erste Frau zum dritten Mal in Serie den 500-Meter-Sprint bei Weltmeisterschaften.

1992 - Die ersten Soldaten der UN-Friedenstruppe treffen in Jugoslawien ein.

1951 - Das Auswärtige Amt wird mit Sitz in Bonn wiedergegründet. Durch die Revision des Besatzungsstatuts am 6. März hatte die Bundesrepublik begrenzte Souveränität in außenpolitischen und wirtschaftlichen Bereichen erhalten.

1939 - Der Einmarsch der deutschen Wehrmacht in Prag besiegelt das vorläufige Ende der Tschechoslowakei. Am 16. März wird das «Reichsprotektorat Böhmen und Mähren» als Teil des «Großdeutschen Reiches» errichtet. Die Slowakei hatte am 14. März auf deutschen Druck die Unabhängigkeit proklamiert.

1917 - Nach dem Ausbruch der russischen Revolution dankt Zar Nikolaus II. ab.

1892 - Der New Yorker Jesse Reno erhält ein Patent auf die von ihm entwickelte Rolltreppe. 44 v.Chr. - Der römische Feldherr und Diktator Julius Caesar wird von Mitgliedern des Senats ermordet.

GEBURTSTAGE

1959 - Renny Harlin (60), finnischer Regisseur («Skiptrace», «Cliffhanger»)

1944 - Emmerich Danzer (75), österreichischer Eiskunstläufer, Weltmeister 1966, 1967 und 1968, Europameister 1965-68

1944 - Jacques Doillon (75), französischer Regisseur («Ponette»)

1944 - Josef Joffe (75), deutscher Journalist, Chefredakteur der Wochenzeitung «Die Zeit» 2001-2004

1944 - Joachim Kühn (75), deutscher Musiker, Jazz-Pianist

TODESTAGE

2009 - Ron Silver, amerikanischer Schauspieler («Blue Steel»), geb. 1946

1994 - Jürgen von Manger, deutscher Kabarettist und Schauspieler («Tegtmeiers Reisen»), geb. 1923