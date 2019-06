Kalenderblatt 2019: 24. Juni

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 24.Juni 2019:



26. Kalenderwoche, 175. Tag des Jahres

Noch 190 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Krebs

Namenstag: Dietger, Johannes

HISTORISCHE DATEN

2018 - Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan gewinnt die von

Manipulationsvorwürfen überschattete Präsidentenwahl. Seine

Vereidigung als Staats- und Regierungschef am 9. Juli

schließt die Einführung des Präsidialsystems in der Türkei

ab.

2016 - Eine kommerzielle Förderung von Schiefergas mit der

umstrittenen Fracking-Methode bleibt in Deutschland tabu. Der

Bundestag billigt einen Koalitionskompromiss, der

Probebohrungen zu wissenschaftlichen Zwecken erlaubt.

2009 - Nordrhein-Westfalen schafft die Sperrklausel in seinem

Kommunalwahlrecht ab. Das Landesverfassungsgericht hatte die

«Mindestsitzklausel» im Dezember 2008 für verfassungswidrig

erklärt.

1999 - Deutschland bringt die Altauto-Richtlinie der EU zu Fall, die

die Hersteller verpflichtete, ab 2003 alte Fahrzeuge

zurückzunehmen und für die früheren Besitzer kostenlos zu

entsorgen.

1994 - Russland und die Europäische Union unterzeichnen ein

Partnerschafts- und Kooperationsabkommen. Es

tritt am 1. Dezember 1997 in Kraft und läuft Ende 2007 aus.

1939 - Der historische Name Siam wird von der Militärdiktatur des

südostasiatischen Landes in Thailand umgewandelt. Von 1945 an

gilt wieder der historische Name. Am 11. Mai 1949 erfolgt die

offizielle Umbenennung in Thailand.

1934 - Der FC Schalke 04 wird mit einem 2:1 gegen den 1. FC Nürnberg

erstmals deutscher Fußballmeister.

1859 - Der Anblick der vielen Verwundeten in der Schlacht von

Solferino bewegt den Schweizer Henry Dunant später zur

Gründung des Roten Kreuzes.

1314 - Die Schotten schlagen in der Schlacht von Bannockburn bei

Stirling die Engländer. Der Sieg sichert die schottische

Unabhängigkeit.

GEBURTSTAGE

1979 - Mindy Kaling (40), amerikanische Schauspielerin («The

Mindy Project»)

1979 - Petra Nemcova (40), tschechisches Model

1954 - Eugen Ruge (65), deutscher Schriftsteller («In Zeiten des

abnehmenden Lichts»)

1944 - Jeff Beck (75), britischer Rock-Gitarrist (Alben «There

And Back», «Flash», «Dirty Mind»)

1939 - HA Schult (80), deutscher Aktionskünstler («Trashpeople»)

TODESTAGE

1969 - Oskar Sima, österreichischer Schauspieler («Der Kongress

tanzt», «Vier Mädels aus der Wachau»), geb. 1896

1519 - Lucrezia Borgia, italienische Fürstin, Tochter von

Papst Alexander VI., geb. 1480