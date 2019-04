Kalenderblatt 2019: 29. April

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 29. April 2019:

18. Kalenderwoche, 119. Tag des Jahres

Noch 246 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Stier

Namenstag: Katharina, Roswitha

HISTORISCHE DATEN

2018 - T-Mobile US und der Wettbewerber Sprint kündigen ihren Zusammenschluss zu New T-Mobile an. Der noch nicht genehmigte Deal soll nahezu 150 Milliarden Dollar schwer sein.

2017 - Der FC Bayern München wird zum 27. Mal deutscher Fußball-Meister. Die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti gewinnt beim VfL Wolfsburg mit 6:0 (3:0) und hat drei Spieltage vor Schluss zehn Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten RB Leipzig.

2009 - Der Besuch von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) in Afghanistan wird von zwei Anschlägen auf die Bundeswehr überschattet. Dabei werden ein Soldat getötet und neun verletzt.

2004 - Der Suchmaschinen-Betreiber Google geht an die Börse. Der Ausgabepreis der Aktie wird im Zuge einer Auktion festgelegt.

1994 - Die gesetzliche Pflegeversicherung ist endgültig unter Dach und Fach. Der Bundesrat stimmt dem Gesetzeswerk als letzte parlamentarische Instanz einstimmig zu.

1983 - Dem Schriftsteller Heinrich Böll wird nach langen Diskussionen die Ehrenbürgerwürde seiner Heimatstadt Köln verliehen.

1946 - Vor einem internationalen Kriegsgericht beginnt das Verfahren gegen den früheren japanischen Ministerpräsidenten Hideki Tojo. Er wird 1948 als Kriegsverbrecher verurteilt und hingerichtet.

1899 - Der belgische Ingenieur Camille Jenatzy fährt erstmals mit einem Auto - angetrieben von zwei Elektromotoren - schneller als 100 Stundenkilometer.

1833 - Offizielle Gründungsfeier der Universität Zürich: Die «Universitas Turicensis» wird als erste Universität Europas nicht von einem Landesfürsten oder von der Kirche gegründet.

GEBURTSTAGE

1944 - Prinzessin Benedikte (75), dänische Prinzessin, Schwester der dänischen Königin Margrethe II.

1939 - Jürgen Schitthelm (80), deutscher Theaterleiter, Intendant der Berliner Schaubühne (1962-2012)

1936 - Frieder Burda (83), deutscher Kunstsammler und Mäzen, Stiftung Frieder Burda

1929 - Ray Barretto, amerikanischer Percussionist und Schlagzeuger («Cocinando Suave»), gest. 2006

1929 - Walter Kempowski, deutscher Schriftsteller («Das Echolot», «Tadellöser & Wolff»), gest. 2007

TODESTAGE

2015 - François Michelin, französischer Unternehmer, langjähriger Geschäftsführer des Michelin-Konzerns 1955-2002, geb. 1926

2014 - Bob Hoskins, britischer Schauspieler («Mona Lisa», «Falsches Spiel mit Roger Rabbit»), geb. 1942