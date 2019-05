Kalenderblatt 2019: 3. Mai

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 3. Mai 2019:

18. Kalenderwoche, 123. Tag des Jahres

Noch 242 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Stier

Namenstag: Jakob, Philipp

HISTORISCHE DATEN

2018 - Die US-Justiz gibt bekannt, dass gegen den früheren VW-Chef Martin Winterkorn (2007-2015) im Zusammenhang mit dem Dieselskandal ein Haftbefehl erlassen wurde. Winterkorn sei Teil einer Verschwörung gegen US-Umweltgesetze gewesen.

2016 - Pegida-Gründer Lutz Bachmann wird wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe verurteilt. Das Urteil wird im November 2016 rechtskräftig.

2009 - In Panama wird der konservative Unternehmer Ricardo Martinelli mit rund 60 Prozent der Stimmen zum neuen Präsidenten gewählt.

1999 - In einem katholischen Gemeindezentrum in Duisburg-Homberg kommen vier Menschen ums Leben, als eine etwa 150 Quadratmeter große Dachfläche einstürzt. Ursache waren 20 Tonnen fahrlässig auf dem Flachdach zwischengelagerter Kies.

1979 - Margaret Thatcher siegt mit den Konservativen bei den britischen Unterhauswahlen. Sie wird die erste europäische Regierungschefin.

1957 - Der Bundestag verabschiedet das Gesetz über die Gleichberechtigung von Männern und Frauen.

1947 - In Japan tritt erstmals eine demokratische Verfassung in Kraft, worin der früher als Gott verehrte Kaiser nur mehr als «Symbol des Staates und der Einheit des Volkes» bezeichnet wird.

1849 - Die Dresdner Mairevolution gegen die konservative Politik von König Friedrich August II. von Sachsen beginnt. Dieser hatte zuvor die Frankfurter Paulskirchenverfassung abgelehnt und das sächsische Parlament aufgelöst. Am 9. Mai wird der Aufstand niedergeschlagen.

1660 - Der Friede von Oliva (heute Teil der polnischen Stadt Danzig) beendet den Nordischen Krieg. Österreich, Polen und Schweden erkennen Preußen als souveränes Herzogtum an.

GEBURTSTAGE

1959 - Andrea Spatzek (60), österreichische Schauspielerin (TV-Serie «Lindenstraße»)

1944 - Gernot Erler (75), deutscher Politiker (SPD), Russlandbeauftragter der Bundesregierung 2014-2018

1944 - Klaus-Peter Kohl (75), deutscher Box-Promotor, Gründer von Universum Box-Promotion, seine Stars waren Regina Halmich, Dariusz Michalczewski und die Klitschko-Brüder

1939 - Helmut Thoma (80), österreichischer Medienmanager, Geschäftsführer von RTLplus 1991-1998

1919 - Pete Seeger, amerikanischer Folkmusiker («We Shall Overcome», «Where Have All the Flowers Gone»), gest. 2014

TODESTAGE

2011 - Jackie Cooper, amerikanischer Schauspieler («Skippy», «Superman»-Filme), und Regisseur, geb. 1922

2009 - Fritz Muliar, österreichischer Schauspieler («Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk»), geb. 1919