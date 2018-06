Kaley Cuoco feiert Junggesellinnenabschied

Anzeige

In einem Video, das die Schauspielerin veröffentlichte, tanzt sie zusammen mit ihrer Mutter zum Song «Glory Days» von Bruce Springsteen. Auch TV-Juror Brad Goreski postete auf Instagram ein Video, in der die zukünftige Ehefrau von Karl Cook wilde Tanz-Moves zeigt. Dazu schrieb er: «Habe ich erwähnt, dass sie verlobt ist?» Während Cuoco in einem weißen Minikleid feierte, waren alle anderen Gäste in pink gekleidet, was für stimmungsvolle Partyfotos sorgte.