Kambodscha ist Feiertags-Weltmeister

Phnom Penh.Als Kambodschaner kann man mit den Deutschen eigentlich nur Mitleid haben. Zumindest, wenn es um die Zahl der gesetzlichen Feiertage geht. Egal, ob Berlin oder Hamburg mit gerade mal 9 Tagen, Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz mit ihren 11 oder Bayern mit immerhin 14 Tagen (Augsburg sogar mit 15) – aus kambodschanischer Sicht ist das allenfalls Grund für ein freundliches Lächeln. In dem südostasiatischen Land sind 28 Tage bezahlt frei. Ein ganzer Monat fast. Damit hält das Königreich mit Abstand den Weltrekord an Feiertagen. Nur Sri Lanka (25) sowie Indien und Kasachstan (jeweils 21) können einigermaßen mithalten. Eben erst kam noch ein Tag hinzu: In diesem Jahr müssen die mehr als 15 Millionen Kambodschaner erstmals auch am 20. Mai nicht arbeiten. Mit dem neuen „Nationalen Tag der Erinnerung“ wird der Millionen Opfer des Regimes der Roten Khmer in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre gedacht.

Aus politischem Kalkül

Den neuen Feiertag führte Premierminister Hun Sen kurzerhand per Dekret ein – ein Mann, der Kambodscha schon seit mehr als 30 Jahren mit harter Hand regiert. Ende Juli stehen wieder Wahlen an. Am Ausgang gibt es keinen Zweifel. Die Opposition wird nach Meinung vieler gnadenlos unterdrückt. Aber schaden kann ein zusätzlicher Feiertag bei den Wählern natürlich nicht. Der Politikexperte Meas Nee sagt: „Ich denke, das geschieht eher aus politischen Gründen.“

Aber auch bislang schon hatte Kambodscha an Feiertagen genug, was mit der Geschichte sowie der merkwürdigen Mischung aus Sozialismus, Buddhismus und Königstreue zusammenhängt, die dem Land zu eigen ist. 97 Prozent der Bevölkerung sind buddhistischen Glaubens, was mehrere religiöse freie Tage bringt. Die Familie von König Norodom Sihamoni hat zwar nicht viel zu sagen, wird aber sehr verehrt. Sein Geburtstag ist arbeitsfrei, ebenso der Geburtstag seiner Mutter, der Todestag seines Vaters und auch der Tag seiner Krönung.