Kamele helfen beim Überleben

Berlin.Die Sonne brennt. Um einen herum: trockener Boden, Sand, wenige Pflanzen. Wovon soll man in so einer Wüsten-Gegend bloß leben? Das fragten sich schon vor vielen Tausend Jahren Menschen und kamen auf eine Idee: Kamele!

Viele Wüsten-Völker leben noch heute eng mit ihren Kamelen zusammen. So ist es auch bei Omar. Er lebt in der Wüste im Land Jordanien. „Die Tiere liefern uns Wolle, Fleisch und Milch“, sagt er. Wird es kalt oder brauchen die Menschen Feuer zum Kochen, verbrennen sie den getrockneten Kot der Tiere. Außerdem reiten sie auf ihren Kamelen oder bringen mit ihrer Hilfe schwere Dinge von einem Ort zu anderen.

Kamele leben zum Beispiel in Asien, Nordafrika und arabischen Ländern. Doch wenn es Menschen schwer fällt, in der kargen Wüste zu leben – warum ist es für Kamele dann einfacher? Sie haben jede Menge Tricks. Die Tiere haben zum Beispiel ein zusätzliches Augenlid. Es ist durchsichtig. Die Tiere können also mit geschlossenen Augen sehen, ohne dass Sandkörnchen hineinwehen. Zusätzlich können sie ihre Nasenlöcher verschließen und sind vor Sandstürmen geschützt.

Noch wichtiger zum Überleben ist Wasser. Kamele können mehr als eine Woche ohne etwas zu Trinken auskommen. Finden die Tiere nach einiger Zeit etwas zum Trinken, können sie ihre Speicher wahnsinnig schnell wieder füllen. In kurzer Zeit können die Tiere bis zu 200 Liter Wasser aufnehmen – mehr Wasser als in eine Badewanne passt. dpa

