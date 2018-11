Kann Polizei Toten bergen?

Port Blair.„Ich will nicht sterben“, schrieb der Missionar in sein Tagebuch, nachdem ein Kind einen Pfeil auf ihn geschossen und seine Bibel getroffen hatte. Und doch kehrte der junge Mann zurück auf die Insel der Ureinwohner im Indischen Ozean –und ward nicht mehr lebend gesehen. Diese Szenen spielten sich nicht vor Hunderten Jahren ab, sondern vor weniger als zwei Wochen.

Der 27 Jahre alte US-Bürger John Chau hatte Fischer angeheuert, ihn auf die Nord-Sentinel-Insel zu bringen – Teil der Inselkette der Andamanen, die zu Indien gehört. Zum Schutz der dort lebenden Ureinwohner – der sogenannten Sentinelesen – ist es verboten, sich der nur rund 60 Quadratkilometer großen Insel mit von Sandstrand umringtem Wald auf weniger als fünf Kilometer zu nähern.

Vorgabe: „Finger weg!“

Weil das auch für die Polizei gilt, stehen die Beamten nun vor einem Dilemma: Sollen sie versuchen, die Leiche zu bergen? Wie sollen sie ermitteln, wenn sie sich den einzigen Zeugen nicht nähern dürfen – und niemand deren Sprache versteht? Es sei ein sehr schwieriger Fall, sagt der Polizeichef der Inselgruppe, Dependra Pathak. Einerseits gebe es eine Anzeige wegen Mordes. Andererseits gelte die Vorgabe: „Finger weg!“

Die Sentinelesen kamen Experten zufolge wahrscheinlich vor etwa 50 000 Jahren aus Afrika auf die Insel und führen noch heute ein ursprüngliches Leben als Jäger und Sammler. Kaum mehr ist über sie bekannt, da sie Fremden zu verstehen gegeben haben, dass sie in Ruhe gelassen werden wollen.

So auch Chau, nachdem er sich ihnen das erste Mal genähert und gesagt hatte: „Mein Name ist John, ich liebe euch, und Jesus liebt euch.“ Das geht aus Tagebucheinträgen des Abenteurers und einem Brief an seine Familie hervor, die die Polizei den Medien zur Verfügung gestellt hat. Mit Pfeilen bewaffnete Sentinelesen hätten ihn angeschrien. Er sei weggepaddelt, gebe aber nicht auf. dpa

