Kanzlerin fliegt bald in der "Neustadt an der Weinstraße"

Die Startphase der neuen Bundesregierung war auch für die Flugbereitschaft der Bundeswehr eine Herausforderung. Alleine Außenminister Heiko Maas hat in seinen ersten 100 Tagen rekordverdächtige 118 000 Flugkilometer zurückgelegt - drei Mal um die Welt. Kanzlerin Angela Merkel hatte nach der Hängepartie bei der Regierungsbildung außenpolitischen Nachholbedarf und war unter anderem in China, den USA, Russland und beim G7-Gipfel in Kanada. Hinzu kam die ein oder andere Antrittsreise der Kabinettsneulinge Olaf Scholz (Finanzen) oder Peter Altmaier (Wirtschaft) sowie Truppenbesuche von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen.

Da kommt die Luftwaffe mit ihren acht VIP-Maschinen für Regierungsflüge schon mal an ihre Grenzen. Das liegt auch daran, dass für Reisen der Kanzlerin oder des Bundespräsidenten Ersatz-Flieger bereitstehen müssen - für den Fall einer Panne. Und der tritt immer wieder ein: Zuletzt verzögerte sich Ende Juni eine Weißrussland-Reise von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, weil er wegen eines Hydraulikschadens kurz vor dem geplanten Abflug umsteigen musste.

Es kann also vorkommen, dass die Bundeswehr den Reisebedarf der Regierung und des Bundespräsidenten nicht alleine decken kann. So musste Außenminister Maas ausgerechnet zu einem seiner wichtigsten Termine in den ersten Monaten seiner Amtszeit, zur Wahl Deutschlands in den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, Linie nach New York fliegen.