Karlsruher Zoo trauert um Pippis Papagei

Karlsruhe.Der als Pippi-Langstrumpfs Papagei Rosalinda bekannte Ara Douglas (hier auf einem Archivbild neben Zoodirektor Matthias Reinschmidt) und Elefantenkuh Rani sind tot. Die beiden Tiere starben nach Angaben der Stadt Karlsruhe am Samstag im Alter von 51 und 63 Jahren. Douglas wurde als Rosalinda durch den Auftritt im Film „Pippi in Taka-Tuka-Land“ (1970) bekannt. Rani galt als einer der ältesten Elefanten Deutschlands. Mit Rosalinda und Rani habe man zwei Tiere verloren, an die sich fast alle Besucher mit Freude zurückerinnern werden, teilte der Zoo Karlsruhe gestern auf Facebook mit. dpa

