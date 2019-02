Karusseit gestorben

Ursula Karusseit trat unter anderem auch an der Berliner Volksbühne auf. © dpa

Berlin.Schauspielerin Ursula Karusseit ist tot. Sie starb gestern im Alter von 79 Jahren in einem Krankenhaus in Berlin, wie ihr Mann der Deutschen Presseagentur bestätigte. Die 79-Jährige spielte unter anderem viele Jahre in der ARD-Fernsehserie „In aller Freundschaft“ mit.

Geboren wurde Karusseit am 2. August 1939 im westpreußischen Elbing im heutigen Polen, in Mecklenburg ging sie zur Schule. Sie machte zunächst eine kaufmännische Ausbildung an einer Berufsschule und fand später zur Bühne. Bis 1962 studierte sie in Ost-Berlin an der Staatlichen Schauspielschule. Zu DDR-Zeiten spielte sie im TV-Fünfteiler „Wege übers Land“ mit, jahrelang trat sie unter anderem an der Berliner Volksbühne auf.

Im Lauf ihrer Karriere hat sie nach Angaben des MDR außerdem in Dutzenden bedeutenden DFF- und DEFA-Filmen die Hauptrolle gespielt. Heute kennen Fernsehzuschauer sie vor allem aus der populären ARD-Serie „In aller Freundschaft“. In der Sachsenklinik spielte sie lange die schlagfertige Cafeteria-Chefin Charlotte Gauss. dpa

