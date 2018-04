Kaum noch Hoffnung für verschüttete Opfer

Martin Zöller

Rom. Die guten Nachrichten sind selten in diesen Tagen, weshalb sich Italien zwei Tage nach dem Erdbeben an Geschichten festhält wie denen von Eleonora: 42 Stunden war die 21-jährige Studentin unter den Trümmern ihres Hauses eingeschlossen. Am späten Dienstagabend stießen die Retter zu ihr vor. "Gebt mir ein bisschen Wasser", sagte sie nach der Rettung, dann wurde sie unter

...

Sie sehen 17% der insgesamt 2347 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.04.2009