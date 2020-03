Kein Platz für die Fahne

Brüssel.Wohin nur mit dieser Fahne? 47 Jahre flatterte sie vor dem Eingang des Europäischen Parlaments in Brüssel. Am 31. Januar dieses Jahres wurde das britische Banner um Mitternacht eingeholt, als das Vereinigte Königreich die Europäische Union verließ. Jetzt liegt es im Keller des Hauses der europäischen Geschichte, keine 100 Meter weit weg von den weiter gehissten Flaggen der 27 Mitgliedstaaten.

Es ist ein gewaltiges Gebäude, das man eigens hergerichtet hat, um hier so etwas wie ein europäisches Gedächtnis unterzubringen. Den Weg dieses Kontinents von der Industrialisierung über zwei Weltkriege bis zur Einigung der Nationen.

Ganz oben unter dem Dach, wo jeder Rundgang endet, liegt der Inbegriff dessen, was Europa geschaffen hat. Es ist ein Buch, gut und gerne fünf bis sechs Meter lang, die Sammlung von rund 80 000 Regelungen und Gesetzestexten, mit denen aus verfeindeten Staaten Freunde wurden, die einen gemeinsamen Markt schufen, der Wohlstand für alle und Frieden für jeden bringen sollte. Hierher passt die Fahne nicht. Neben dem Dokument für über 70 Jahre Gemeinsamkeit würde das Symbol des Verlustes eines Mitgliedslandes wie ein Affront wirken. Oder zumindest wie ein Misstrauensvotum.

Im Eastman Building entwarfen Wissenschaftler ein Konzept, das zeigen sollte, wie Europa sich hin zur heutigen Einheit entwickelte. Und dann kam der Brexit. Vor dem monumentalen Buch, das der niederländische Architekt Rem Kolhaas geschaffen hat, bekommt man eine Ahnung davon, was zwei Partner, die 47 Jahre miteinander verbracht haben, nun trennen müssen: Es sind nicht nur Regeln für den Verkehr, für den Handel mit Waren und Dienstleistungen, für den Umweltschutz, für Finanzdienstleistungen. Es geht auch um Kleinigkeiten und Details, an die anfangs niemand gedacht hatte, wie der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europäischen Parlament, Bernd Lange, vor Kurzem in einem Interview mit dieser Redaktion darlegte: „In unserem Ausschuss haben wir ein besonders drastisches Beispiel diskutiert. Dabei ging es um Pferde, die zu Sportveranstaltungen hin und her gefahren werden. Das sind derzeit rund 200 000 Tiere, die jedes Jahr über den Kanal transportiert werden. Da sie künftig aus einem Drittstaat kommen, müssten sie mehrwöchige Quarantäne-Bestimmungen und tierärztliche Begutachtungen durchlaufen, was bei einem Sportpferd gar nicht möglich ist.“ Es ist nur ein Beispiel.

Diana ist 17 und gehört zu einer Gymnasialklasse, die an diesem Vormittag das Haus der europäischen Geschichte besucht. Sie kommt aus Coventry. Seit einiger Zeit steht sie still vor einem Schaukasten, in dem ein völlig verbogenes und verkohltes Blechspielzeug ausgestellt ist. Nach der Bombennacht 1945 wurde es in Dresden gefunden. ,,Es ist doch gut, dass es Europa gibt“, sagt sie. „Warum haben meine Eltern für den Brexit gestimmt?“ Manche Exponate machen nachdenklich, andere sogar stumm – wie die Augenfarbentafel zur Rassenzuordnung, derer sich die Nationalsozialisten bedienten, eine Leihgabe des Washingtoner Holocaust Memorial Museums.

Erst weiter oben wird es heller, optimistischer – ein Fiat 500, das erste Mini-Reisemobil, hat dort seinen Platz gefunden. Von Reformen und Aufbruch ist die Rede. Doch dann hängt da dieser Pullover von Rado Ionescu, einem Opfer der Revolution in Rumänien in den 1980er Jahren.

Für das Europa von heute wurde viel gelitten und gestorben. Es sind nicht nur die einzelnen Ausstellungsstücke, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sondern ihre rote Linie, die unter dem Dach endet und eine einzige Botschaft zu haben scheint: Endlich sind wir zusammen. Nur wohin mit der Fahne?

„Wir überlegen noch“, heißt es bei den Museumspädagogen. Vor wenigen Monaten, so erzählen sie, habe ein Besucher fünf Tage in dem Gebäude verbracht, weil er so „fasziniert von dem Weg Europas“ gewesen sei. Und tatsächlich stößt der Betrachter immer wieder auf kleine Dokumente jener Faszination, die nicht nur Politiker, sondern auch Bürger für die Integration erfassten.

In einem kleinen Heft, das die Schüler beim Besuch erhalten, sieht man ein Medaillon von 1963 aus dem Kölner Karnevalsmuseum. Es zeigt die Umarmung von Bundeskanzler Konrad Adenauer und dem französischen Präsidenten Charles de Gaulle. „Zu unserem Glück vereint“, schrieben die Staats- und Regierungschefs im März 2007 über die sogenannte Berliner Erklärung – zum 50. Jahrestag der Römischen Verträge, mit denen die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft begonnen hat. Einer der Stühle aus der Zeremonie steht im Museum. Ebenso der Friedensnobelpreis, den die EU 2012 verliehen bekam. Dieses Haus ist ein Zeugnis des Zusammenwachsens geworden, das von der Undenkbarkeit eines Austritts erzählt. Bisher stört die Fahne dieses Bild nicht. Sie liegt ja noch im Keller.

