Herr Friedrich, es herrscht vielerorts hohe Lawinengefahr. Wie gefährlich ist es am Feldberg derzeit für Wintersportler?

Mirko Friedrich: Aktuell ist es am Feldberg eher ungefährlich. Das liegt daran, dass die Schneelage hier ganz anders ist als in den Alpen. Derzeit haben wir am Feldberg nur etwa 20 bis 30 Zentimeter Schnee. Wir waren etwas zu weit weg von den heftigen Schneefällen. Das kann sich natürlich in den nächsten 48 Stunden noch ändern, und ein Restrisiko gibt es immer. Aber insgesamt besteht aktuell keine hohe Lawinengefahr.

Gibt es einen Lawinenwarndienst am Feldberg?

Friedrich: Nein, den gibt es nicht und gab es auch noch nie. Einen solchen Dienst zu unterhalten und wissenschaftlich zu betreiben, ist sehr aufwendig und teuer. Die Lawinenwarnstufen müssen ja täglich neu erhoben und veröffentlicht werden.

Wie können sich Wintersportler über die aktuelle Lage am Feldberg informieren?

Friedrich: Zunächst mal hilft neben dem Blick auf die aktuelle Schneelage vor Ort auch ein Blick auf die Lawinenlage im Schweizer Jura, das lässt sich ein wenig auf den Schwarzwald ummünzen. Zudem gibt es eine Winterwanderkarte für das Feldberggebiet, auf der die lawinengefährdeten Bereiche eingezeichnet sind. Wenn man sich unsicher mit der Beurteilung der Schneelage ist, sollte man diese Bereiche meiden. Und zusätzlich finden immer wieder Lawinentrainingstage statt, etwa am kommenden Samstag in Todtnauberg. Wenn man öfter in der Region unterwegs ist, wäre es ratsam, da einmal teilzunehmen.

Unsere Korrespondentin Ulrike Bäuerlein führte das Interview telefonisch.

