Keine weiße Weihnacht

Offenbach.Mit weißen Weihnachten wird es in flacheren Lagen in Deutschland auch in diesem Jahr aller Voraussicht nach nichts. Auch wenn Prognosen noch unsicher seien, bleibe es im Tiefland wohl mehrheitlich grün, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Mittwoch mit. Daran ändere auch nichts, dass sich in Richtung Feiertage ein Ende der derzeit sehr milden Witterung abzeichne. Im höheren Bergland könne indes an Weihnachten durchaus mal Schnee mit dabei sein.

Vorher geht es laut DWD noch vergleichsweise warm weiter, mit häufigen Niederschlägen vor allem im Westen. Deutlich trockener werden die kommenden Tage im Osten und Südosten Deutschlands. Während beispielsweise in Nordrhein-Westfalen am Freitag bis zu zwölf Grad möglich sind, dürften die Temperaturen etwa im Donautal bei Nebel und Hochnebel höchstens vier Grad erreichen, südlich der Donau sind Frostnächte möglich, sonst bleibt es auch nachts frostfrei. dpa

Info: Prognosen für die Region unter morgenweb.de/wetter

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.12.2020