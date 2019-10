München.Der Entertainer Hape Kerkeling (54) gehört für „GQ“ zu den „Männern des Jahres 2019“. Er werde für seine außergewöhnliche Karriere als Komiker, Moderator, Schauspieler und Autor geehrt, teilte das Stilmagazin in München mit. „Hape Kerkeling ist ein Ausnahme-Talent und aus dem deutschen Showbusiness nicht wegzudenken.“ Der Preis soll ihm am 7. November in Berlin überreicht werden. dpa

