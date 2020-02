Kieler Unternehmerin ist „Miss Germany“

Rust.Die Online-Unternehmerin Leonie Charlotte von Hase aus Kiel ist die neue „Miss Germany“. Die 35-Jährige setzte sich bei der Wahl am Samstagabend im Europa-Park in Rust bei Freiburg gegen 15 Konkurrentinnen durch. „Ich will Deutschland mit Eleganz, Würde, Ausstrahlung und Power repräsentieren“, sagte sie nach der Wahl. Von Hase betreibt einen Internethandel für Mode aus zurückliegenden Zeiten. Vize-Königin wurde die Studentin Lara Rúnarsson (22) aus Waldbüttelbrunn bei Würzburg in Bayern, Drittplatzierte die Studentin Michelle-Anastasia Masalis (23) aus Hamburg. dpa (BILD: dpa)

