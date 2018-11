Kiew: Loch verschluckt Auto fast komplett

Kiew.Wegen eines Rohrbruchs ist ein Auto mitten in der ukrainischen Hauptstadt Kiew in einer Straße eingebrochen. Das mehrere Meter große Loch, in dem der Wagen fast verschwand, entstand am Dienstagabend auf einer breiten Fahrbahn. Wie die Behörden gestern mitteilten, trat an einer Warmwasserleitung, die Heizungen mit Wasser versorgt, aus noch unbekannter Ursache ein Schaden auf. Dadurch habe der Asphalt nachgegeben. Der Autofahrer rettete sich den Angaben zufolge unverletzt. Laut den Behörden befinden sich 80 Prozent der Leitungen in der Hauptstadt „in einem Havariezustand“. dpa

