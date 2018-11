Kim Kardashian und Kanye West löschen privat

Los Angeles (dpa) - Mit privaten Feuerwehrleuten haben US-Rapper Kanye West (41) und seine Ehefrau Kim Kardashian (38) ihre Luxusvilla in Kalifornien einem Medienbericht zufolge vor den verheerenden Waldbränden geschützt - und die Häuser ihrer Nachbarn gleich mit.

Wie das Online-Magazin «TMZ.com» berichtete, rückte das gefürchtete «Woolsey»-Feuer nordwestlich von Los Angeles am Wochenende auf das Anwesen in Hidden Hills vor. Ein mit Schläuchen ausgerüstetes Löschteam sei angerückt und habe pausenlos Gräben ausgehoben, um die Feuerbrunst zu bremsen.

Die Villa, deren Wert das Magazin mit 60 Millionen Dollar (rund 53 Mio. Euro) angab, liegt dem Bericht zufolge am Ende einer Sackgasse und grenzt an ein Feld. Ein Dominoeffekt hätte gedroht, wenn sie Feuer gefangen hätte. Nachbarn sagten dem Magazin, sie seien den Wests sehr dankbar für den von ihnen georderten Einsatz. Die Familie selbst sei bei der Evakuierung des Wohnviertels in ein Hotel gezogen.