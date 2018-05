Kind gerettet: «Spiderman» aus Mali soll Franzose werden

Anzeige

Paris (dpa) - Ein junger Zuwanderer aus Mali ist in Paris zum Volkshelden avanciert, nachdem er ein Kleinkind an einem Balkon im vierten Stock eines Wohnhauses gerettet hat. Jetzt sagte ihm Präsident Emmanuel Macron bei einem Treffen, dass er als Anerkennung eine Aufenthaltserlaubnis bekommen werde.

«Ich habe ihn auch eingeladen, einen Antrag auf Einbürgerung zu stellen», teilte Macron nach dem Treffen im Élyséepalast auf Twitter mit. Mamoudou Gassama hielt sich ohne französische Papiere im Land auf, wie sein Bruder dem Sender BFMTV sagte. Macron hatte sogar noch ein Jobangebot für Gassama: Die Pariser Feuerwehr sei bereit, ihn aufzunehmen.

Videoaufnahmen zeigen, wie sich der 22-Jährige in Sekundenschnelle an einer Fassade von Balkon zu Balkon empor hangelt, wo sich das Kind an der Außenseite eines Geländers festklammert.