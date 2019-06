Kind kommt bei Pink-Konzert auf die Welt

Liverpool.US-Sängerin Pink (39, Bild) freut sich über die Geburt ihres wohl jüngsten Fans: Dolly Pink sei bei Pinks Konzert am Dienstag in Liverpool zur Welt gekommen, so die Zeitung „Liverpool Echo“. Die 32-jährige Denise Jones sei hochschwanger zum Konzert in das Anfield-Stadion gekommen. Das Mädchen, das drei Wochen zu früh zur Welt kam, habe eigentlich Dolly Louise heißen sollen, sagte Jones. Nun werde sie Dolly Pink heißen. Kurz vor dem ersten Song hätten ihre Wehen eingesetzt und wenige Minuten später sei das Mädchen zur Welt gekommen – während Pink „Get the Party started“ sang. Die Künstlerin postete den Artikel auf Instagram und schrieb dazu: „Dolly Pink wollte, dass die Party beginnt“. dpa (Bild: dpa)

