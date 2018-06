Kinderärzten fehlt die Zeit für psychosomatisch Erkrankte

Anzeige

Um die Versorgung betroffener Kinder zu sichern, forderte Fischbach von der Politik unter anderem neue Kassensitze in schlecht versorgten Gebieten - in Städten ebenso wie auf dem Land. Zudem müsse der «ausufernde Bürokratiewahn», der einen Großteil der Arbeitszeit und -kraft fresse, ein Ende finden. Dem Verband gehören etwa 12 000 Kinderärzte in Deutschland an.