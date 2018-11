Kinderarzt erneut vor Gericht

Augsburg.Wegen des Missbrauchs von rund 20 Jungen steht seit gestern ein Kinderarzt zum zweiten Mal vor dem Augsburger Landgericht. Der 43-jährige Angeklagte war bereits im März 2016 zu dreizehneinhalb Jahren Gefängnis, Sicherungsverwahrung und einem Berufsverbot verurteilt worden.

Der Bundesgerichtshof hatte dieses Urteil aber aufgehoben, weil die Augsburger Richter eine mögliche verminderte Schuldfähigkeit aufgrund der Pädophilie des Mannes nicht berücksichtigt hatten. Der Mediziner hatte im ersten Prozess bereits alle Taten ohne Einschränkung zugegeben.

Das neue Verfahren begann gestern nun mit der Verlesung der ausführlichen bisherigen Gerichtsentscheidungen. Es sind 18 weitere Verhandlungstage geplant. Das Urteil wird voraussichtlich am 29. Januar 2019 verkündet.

Fünfjährigen entführt

Der Mediziner hatte eingeräumt, immer wieder Kinder auf der Straße oder in der Nähe von Spielplätzen angesprochen und sich dann an ihnen vergangen zu haben. Auch die Söhne von zwei befreundeten Frauen missbrauchte er.

Für bundesweite Schlagzeilen sorgte 2014 die Entführung eines Fünfjährigen in Garbsen (Niedersachsen). Der Kinderarzt, der deutscher Staatsbürger ist, hatte damals in Hannover gearbeitet, den Jungen dort mit einem Arzneimittel in seiner Wohnung betäubt und ihn anschließend missbraucht. Danach setzt er das benommene Kind wieder aus. dpa

