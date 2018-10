Kindesmissbrauch: Fünfeinhalb Jahre Haft für Kita-Azubi

Stuttgart (dpa) - Wegen schweren sexuellen Missbrauchs von kleinen Kindern ist ein ehemaliger Azubi einer privaten Kita in Schwieberdingen bei Ludwigsburg zu fünfeinhalb Jahr Haft verurteilt worden.

Das Landgericht Stuttgart sprach den heute 21-Jährigen am Dienstag auch des Herstellens und des Besitzes von Kinderpornografie für schuldig. Der Prozess wurde seit 25. September komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt. Laut Anklage hat sich der ehemalige Praktikant und Azubi zwei Jahre lang an diversen Kindern vergriffen, die alle nicht älter als drei Jahre waren. Nach Angaben des Gerichts filmte und fotografierte er die Handlungen zum Teil.

Als der Fall im April bekannt wurde, tauchte zunächst die Zahl von 16 möglicherweise betroffenen Kleinkindern auf. Angeklagt war der 21-Jährige dann wegen teils schweren sexuellen Missbrauchs von sieben Kindern. Passiert sein soll das Ganze zwischen März 2016 und März 2018.

Verurteilt wurde der Deutsche am Dienstag wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in drei Fällen und wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern mit Herstellen kinderpornografischer Schriften in zwei Fällen. Zudem habe er weitere Kinder sexuell missbraucht sowie weitere Kinderpornos hergestellt und auf seinem Computer besessen, teilte das Gericht mit.

Den Ausschluss von Medien und Zuschauern begründete die Vorsitzende Richterin Cornelie Eßlinger-Graf mit dem Schutz der Opfer wie auch des heranwachsenden Angeklagten. Der 21-Jährige leide unter einer Autismus-Form, dem Asperger-Syndrom, womit es ihm kaum möglich sei, sich in der Öffentlichkeit zu äußern, hieß es beim Prozessstart.

Bezahlt wird die Kita von einer Firma, die dort ihren Mitarbeitern Plätze für deren Kinder anbietet. Nach den Vorfällen gab es einen Trägerwechsel, viele Mitarbeiter konnten bleiben. Aktuell werden dort 75 Kinder bis drei Jahre betreut, im Kindergarten darüber sind es 35 Kinder bis sechs Jahre. Direkt nach den Vorfällen habe es drei Abmeldungen gegeben, sagte ein Firmensprecher.

Ermittlungen gegen die ehemalige Leiterin wegen möglicher Beihilfe durch Unterlassen wurden laut Staatsanwaltschaft eingestellt. Der Verdacht habe sich nicht erhärtet. Die Nachfrage nach Plätzen bleibe hoch, hieß es. Die Eltern erhielten jede Hilfe, die sich brauchten.