Kippt Fangverbot von Walen?

Florianópolis.Die Jagd auf Wale ist weltweit geächtet. Nur Japan, Norwegen und Island erlegen noch regelmäßig Meeressäuger. Bei der Tagung der Internationalen Walfangkommission (IWC) ab heute im brasilianischen Florianópolis wollen die Japaner das Verbot nun kippen. Nach ihrem Vorschlag soll eine nachhaltige Jagd auf Wale erlaubt werden. „Wir wollen eine Fangquote für solche Walarten, deren Bestände vom wissenschaftlichen Ausschuss des IWC als gesund angesehen werden“, sagte Hideki Moronuki von der japanischen Fischereibehörde.

Kommen die Japaner mit ihrer Initiative durch, wäre das eine Kehrtwende in der internationalen Politik zum Schutz der Meeressäuger. Bislang ist der Fang nur über rechtliche Schlupflöcher möglich. Japan jagt offiziell aus wissenschaftlichen Gründen, Norwegen und Island haben Einspruch gegen das Moratorium von 1986 eingelegt und sind deshalb nicht an das Verbot gebunden. Billigen die IWC-Mitgliedstaaten den Vorschlag, wäre der Walfang wieder grundsätzlich möglich. Tierschützer befürchten, dass dann auch Staaten wie Russland und Südkorea wieder im großen Stil in die Jagd einsteigen. „Diese Konferenz wird entscheidend sein, ob die IWC eine moderne internationale Walschutz-Organisation wird, dem 21. Jahrhundert entsprechend, oder ein Club alternder Walfänger“, erklärte Patrick Ramage, Leiter der Meeresschutzkampagne IFAW. dpa

