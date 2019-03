Kita-Essen gezielt verunreinigt

Leverkusen.Großes Erschrecken in einer Kita in Leverkusen: Das Mittagessen für die 60 Kinder ist dort zweimal gezielt mit Reinigungsmitteln verunreinigt worden. Gegessen hat davon aber niemand. Ermittler verdächtigen eine Mitarbeiterin, das Mittel in die Mahlzeiten gemischt zu haben. „Es gibt einen vagen Anfangsverdacht gegen eine Kita-Mitarbeiterin“, sagt gestern der Kölner Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer. Die Frau solle befragt werden. Sie lasse sich anwaltlich vertreten.

Nach Polizeiangaben handelt es bei der Verdächtigen um eine Küchenhilfskraft, die noch in der Küche selbst das nach Reinigungsmitteln riechende Essen gemeldet hatte. Vermutlich wollte sie die Kinder also nicht vergiften, sondern eher Aufmerksamkeit erregen. Sie ist nicht mehr in der Kita tätig.

Bestätigung durch Labor

Der Träger der Kindertagesstätte, der Kita-Verbund, hatte Anzeige gegen unbekannt erstattet. In zwei Fällen sollen eine Paprika-Rahmsoße und eine Gemüsesuppe, die von einer Firma angeliefert worden waren, mit Reinigungsmitteln versetzt worden sein. Laborergebnisse bestätigen den Verdacht: Demnach „konnte nachgewiesen werden, dass es sich bei den Verunreinigungen um Bestandteile der Reinigungsmittel handelt, die in der Kita verwendet wurden“.

Was passiert wäre, wenn die Kinder das verunreinigte Essen gegessen hätten, ist Spekulation. Möglicherweise wäre es zu Durchfallerkrankungen gekommen, vermutet Nadja Georgi vom Kita-Träger Kita-Verbund. Das Mittel sei aber in etwa sieben Litern Essenssoße verdünnt gewesen. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.03.2019