Kleinflugzeug mit Kran geborgen

Langenhahn.Vier Tage nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs in ein Hausdach im Westerwald haben zwei Kräne das Wrack geborgen. Am Mittwoch seien erst die Tragflächen abtransportiert worden, sagte der Sprecher der Feuerwehr Langenhahn, Patrick Schäfer. „Der Kran vom THW (Technisches Hilfswerk) hat dann den Rumpf an den Haken genommen und der Kran von einer Dachdeckerfirma den schweren Motor gesichert.“ Wrackteile wie Steuereinheit und Motor würden von der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung untersucht, um Hinweise auf die Absturzursache zu bekommen. Das Flugzeug war am Samstag in der Nähe des Flugplatzes Ailertchen abgestürzt. dpa

