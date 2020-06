Klimawandel schreitet während Corona voran

4 Fotos ansehen Auch in Deutschland verzeichnen Meterologen steigende Temperaturen. © picture alliance/dpa

Mannheim/Erlangen/Offenbach.Im Schatten der Corona-Krise schreitet der Klimawandel voran – zum Teil schneller als gedacht. Hier ein Überblick über jüngste Entwicklungen.

Gletscherschmelze Alpen

22 Kubikkilometer Eis haben die Gletscher der Alpen von 2000 bis 2014 verloren. Das entspricht etwa einem Sechstel ihres Volumens, wie Wissenschaftler der Universität Erlangen-Nürnberg Ende vergangener Woche berichteten. In ihrer Studie wurden erstmals die gesamten Alpen und nicht nur einzelne Gletscher anhand von Satellitendaten untersucht. Den größten Eisverlust stellten die Forscher in den Schweizer Alpen fest. „Diese haben die größten Gletscherflächen und gleichzeitig die größten Schmelzraten“, sagte Christian Sommer vom Institut für Geografie.

Das Abtauen der Gletscher hat direkte Folgen für die Bewohner der anliegenden Länder und die Wirtschaft – denn sie spielen eine wichtige Rolle bei Wasserversorgung und Energieerzeugung. Die Rhone sowie der Po beziehen in den Sommermonaten etwa 20 Prozent ihres Wasser aus der jährlich wiederkehrenden Gletscherschmelze – noch.

Hitzewelle in Sibirien

Auch im hohen Norden, in Sibirien, schmilzt das Eis. Eine lang anhaltende Hitzewelle beschleunigt derzeit die Entwicklung. So wurde am 20. Juni in der Kleinstadt Werchojansk mit 38 Grad Celsius ein neuer Rekord aufgestellt – noch nie war es nördlich des Polarkreises so heiß. Die Zahl muss allerdings noch von der Wetterorganisation der Vereinten Nationen bestätigt werden. Aber so viel ist schon jetzt klar: In der Region ist es viel zu warm. Von Januar bis Mai lag die Temperatur im nördlich-mittleren Sibirien rund acht Grad über dem sonst üblichen Mittelwerte, teilte das US-Projekt zur Berechnung der globalen Erwärmung Berkeley Earth mit.

Auch in diesem Fall reichen die Folgen weit über Sibirien hinaus. „Durch die Klimaerwärmung tauen in der Region die Permafrostböden auf“, berichtet Meteorologe Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach. Dadurch wird das im Untergrund gespeicherte Treibhausgas Methan freigesetzt, das etwa 25-mal so klimaschädlich ist wie CO2. „Und das kann zu einer Verstärkung des Klimawandels führen“, betont Friedrich. Auch für die Menschen vor Ort hat das Auftauen der Permafrostböden gravierende Folgen. Viele Gebäude verlieren ihre Standfestigkeit, wenn der Boden schmilzt. Auch die Ölkatastrophe nahe der sibirischen Stadt Norilsk scheint durch das Auftauen des Permafrostbodens ausgelöst worden zu sein. Die Fundamente des geborstenes Öltanks hatten dadurch ihre Stabilität verloren. 20 000 Tonnen Diesel und Schweröl gelangten in die Umwelt.

Abholzung Amazonas

Wälder spielen eine wichtige Rolle im Kampf gegen den Klimawandel. Ungeachtet dessen hält der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro an Rodungen von Teilen des Amazonas-Regenwaldes fest. Umweltminister Ricardo Salles erklärte gar, Brasilien solle die Coronavirus-Pandemie nutzen, um Umweltvorschriften für das Amazonas-Gebiet zu lockern. Eine ins Parlament eingebrachte Regelung könnte nun dazu führen, dass weiteren Gebiete illegal besetzt und Wälder abgeholzt werden. Und das, obwohl die Rodung des Regenwaldes im Vergleich zum Vorjahr schon um mehr als 50 Prozent gestiegen ist.

Ähnlich wie beim Auftauen der Permafrostböden befürchten Wissenschaftler Kipppunkte, ab denen eine Entwicklung nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. So bildet der Regenwald ein Mikroklima, für das eine Mindestmenge an Feuchtigkeit nötig ist. Wird sie unterschritten, droht sich der Regenwald in Buschland und Steppe zu verwandeln. Noch ist aber unklar, ab wann solch eine Entwicklung im Amazonas-Gebiet droht.

Trockenheit in Deutschland

Nach zwei Hitzesommern mit extremer Trockenheit hat das Jahr 2020 bislang keine Rekorde für Deutschland parat. „Der Mai war sogar 0,2 Grad zu kalt“, so Meteorologe Andreas Friedrich. Allerdings stehen ihm die zu warmen Monate Januar (plus 3,8 Grad), Februar (+4,9), März (+1,8) und April (+3,1) entgegen. Der Juni wird nach Angaben von Meteorologe Friedrich etwa 1,5 Grad über dem Durchschnitt liegen.

Auch in unseren Breitengraden verstärkt sich die Entwicklung selbst. So keimen und wachsen Pflanzen in Deutschland deutlich früher als noch vor einigen Jahrzehnten. Das aber entzieht dem Boden mehr Wasser und kann sommerliche Trockenheit verstärken, wie eine Studie von Klimaforscherinnen an der Ludwig-Maximilians-Universität in München zeigt. (mit dpa)

