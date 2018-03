Klinik statt Gefängnis – Kritik an Freigang

Anzeige

Mainz.Ist ein verurteilter Mörder auf der Flucht, noch dazu ein in die Psychiatrie eingewiesener, ist die Aufregung groß. Zuletzt verschwand etwa ein 34-Jähriger, der einst seinen Vater getötet hatte, aus der Forensischen Psychiatrie einer Andernacher Fachklinik in Rheinland-Pfalz. Erst Tage später wurde er gefunden – etwa 150 Kilometer entfernt im unterfränkischen Karlstein. Der Mann durfte ohne Begleitung die Klinik verlassen, beim Besuch des Hausarztes setzte er sich ab. Auch anderswo gibt es solche Vorfälle, was die Debatte um diese Form des Vollzugs sowie um Sinn und Gefahr von Freigängen neu entfacht hat.

Im Februar dieses Jahres verschwand ein 36-Jähriger bei einem Freigang innerhalb des Zentrums für Psychiatrie in Emmendingen (Baden-Württemberg). Der Mann war 2016 im badischen Rheinfelden mit dem Auto auf seine Ex-Freundin und deren neuen Partner zugerast, hatte den Mann lebensgefährlich verletzt. Von dem zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft Verurteilten, dem eine Persönlichkeitsstörung attestiert worden war, fehlt jede Spur.

Spektakulär war die Flucht dreier Straftäter im September 2017 aus der Psychiatrie im baden-württembergischen Zwiefalten. Das wegen Diebstahls und Raubdelikten verurteilte, drogen- und alkoholabhängige Trio hatte eine Außenmauer ausgehöhlt, sie mit einem aus Bettkastenholz gebauten Rammbock durchstoßen und sich schließlich mit verknoteten Bettlaken ins Freie abgeseilt. Alle drei wurden binnen einiger Tage gefasst.