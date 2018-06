Klinikskandal erschüttert England

Anzeige

Gosport.Bis zu 650 Menschen sind einer Untersuchung zufolge in einem britischen Krankenhaus wegen unnötig verabreichter Opioide frühzeitig gestorben. Der unabhängige Report analysierte die Verschreibungen der seit langem umstrittenen Klinik in Südengland über viele Jahre.

Die Medikamente seien ohne medizinische Rechtfertigung und in zu hohen Dosen verabreicht worden, geht aus dem gestern veröffentlichten Report über das Gosport War Memorial Hospital im südenglischen Hampshire hervor. Für den Bericht wurden mehr als eine Million Dokumente ausgewertet. Die Klinik gab zunächst keine Stellungnahme ab. Premierministerin Theresa May entschuldigte sich bei den Familien der Opfer, dass sie so lange auf Antworten warten mussten. Gesundheitsminister Jeremy Hunt erklärte im Parlament, dass Polizei und Staatsanwaltschaft nun das Material sichten würden.

Im Mittelpunkt des Skandals steht dem Bericht zufolge eine Ärztin des Krankenhauses, die inzwischen in Rente ist. Der Bericht sprach in diesem Zusammenhang von einem „institutionalisierten Regime“, dem Patienten und deren Angehörige machtlos ausgeliefert waren.