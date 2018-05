Klum und Kaulitz zeigen sich erstmals öffentlich

Anzeige

Bei Klum (44) und Kaulitz (28) geht es vielleicht um mehr als die nackten Zahlen. Sie repräsentieren zwei Promi-Generationen. Man erinnert sich an den süßen Tom: Damals 16, mit Dreadlocks als einer der Tokio-Hotel-Zwillinge. Es ist das Jahr 2005, „Durch den Monsun“ lässt Millionen Mädchen in Ekstase verfallen. Das Bild des schnuckeligen Teeniestars bleibt bis heute in den Köpfen.

Klum ist zur gleichen Zeit 32, lange als Supermodel weltweit erfolgreich und bereits Mutter. Im Mai des selben Jahres hat sie Sänger Seal geheiratet. Mit ihm bekommt sie drei gemeinsame Kinder, doch die Ehe scheitert: Anfang 2012 geben Klum und Seal die Trennung bekannt. Es folgen mehrere Beziehungen, zuletzt mit dem New Yorker Kunsthändler Vito Schnabel. Auch er ist jünger als Klum, rund 13 Jahre. dpa

