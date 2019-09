Knapp sieben Minuten für 1390 Stufen

Rottweil.Der Extremsportler Fabio Ruga hat am Sonntag den zweiten Treppenhauslauf im Thyssenkrupp-Aufzug-Testturm in Rottweil gewonnen. Der Italiener schaffte die 232 Höhenmeter und 1390 Stufen in 6:57 Minuten. Der 38-Jährige war nach Angaben der Organisatoren neun Sekunden schneller als der Vorjahressieger Christian Riedl (Bild) aus Erlangen. Bei den Frauen gab es eine Überraschungssiegerin: Die 35-jährige Amateursportlerin Verena Schmitz aus Konstanz zog an allen Profis vorbei und gewann in 9:42 Minuten. Insgesamt waren rund 1000 Athleten angetreten. dpa (BILD: dpa)

