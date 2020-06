Kneipenchef soll zahlen

Terneuzen.In einem bizarren Rechtsstreit um die ehemals größte Haschischkneipe Europas will die niederländische Justiz von dem früheren Betreiber 22,5 Millionen Euro Strafe eintreiben. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag in Den Haag mit. Die Summe soll der Betreiber mit dem Coffeeshop „Checkpoint“ in Terneuzen im Südwesten des Landes verdient haben. Das Geld wurde laut den Ermittlern in den Bau einer Skihalle in dem Ort investiert. Das von den Behörden jahrelang geduldete Drogencafé wurde 2008 geschlossen, seit zehn Jahren laufen Prozesse und Berufungsverfahren. Der inzwischen knapp 70-jährige Betreiber, ein ehemaliger Hippie, blieb auf freiem Fuß.

Rund 3000 Kunden täglich vor allem aus dem nahen Belgien und Frankreich kamen in Hochzeiten zu dem Coffeeshop mit Dutzenden Mitarbeitern und einem Parkplatz, in dem Kunden wie an der Fleischtheke eine Nummer zur Bedienung ziehen mussten. In der Kleinstadt, die den Weg zum „Checkpoint“ sogar ausschilderte, kam es zu Verkehrsproblemen. Wie „de Volkskrant“ berichtete, machte der Betreiber aus dem Umfang seiner Geschäfte keinen Hehl. 2006 soll er bei einem Umsatz von 26 Millionen Euro einen Gewinn von zehn Millionen Euro erwirtschaftet haben. dpa

