Kontakte zu Kriminellen

Trier.Im Cybercrime-Prozess in Trier hat ein Angeklagter am Donnerstag über Kontakte vor Ort im „Cyberbunker“ mit mutmaßlichen Kriminellen berichtet. So sei ein in Irland als „Drogenbaron“ bekannter Mann immer wieder zu Besuch gekommen, sagte der Niederländer, der laut Anklage als Manager in dem Rechenzentrum in Traben-Trarbach aktiv gewesen sein soll. Der Ire habe sich mit dem Hauptangeklagten X. in dem ehemaligen Bunker unterhalten und sei dann weggefahren. Über was geredet worden sei, wisse er nicht, sagte der 50-Jährige.

Auch ein mutmaßlicher Internetkrimineller habe eine Weile mit in der unterirdischen Anlage gewohnt. Es habe aber Probleme gegeben, er sei dann gegangen. Der Angeklagte betonte, er habe immer wieder gesagt, dass es in und um den Bunker „nichts Illegales“ geben dürfe. „Ich war begeistert von Traben-Trarbach. Ich habe gedacht, dass es eine Zukunft da gibt.“ Von IT und den Geschäften, die über Hunderte von Servern liefen, habe er nichts verstanden. Er habe versucht, das Team zu führen – und im Auftrag von X. Arbeiten erledigt.

Der 50-Jährige ist einer von acht Angeklagten, die sich vor dem Landgericht verantworten müssen. Sie sollen unter der Erde illegale Webseiten gehostet haben, über die Kriminelle millionenschwere Geschäfte abwickelten. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.10.2020