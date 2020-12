Konzert in Notre-Dame

Paris.Der Chor von Notre-Dame wird an Heiligabend erstmals wieder ein Konzert in der schwerbeschädigten Pariser Kathedrale geben. Das Konzert werde unter strikter Einhaltung der Gesundheitsmaßnahmen stattfinden und im Fernsehen übertragen, teilte die Erzdiözese am Montag mit. An der Veranstaltung sollen unter anderem 20 Sänger des Erwachsenenchors von Notre-Dame, zwei Solisten und ein Orgelspieler teilnehmen. Eine Orgel wird für das Ereignis eigenes gemietet, da die eigentliche Orgel des Gotteshauses restauriert wird.

Die Kathedrale wurde im Frühjahr 2019 bei einem Brand schwer beschädigt. Nach dem Brand hatte es bereits kleine Messen ohne Publikum in der Kathedrale gegeben – so etwa an Ostern. Für den Chor von Notre-Dame ist dies der erste Auftritt nach dem Brand. Er musste bisher auf andere Kirchen in Paris ausweichen. Es sei daher ein symbolträchtiges Weihnachtskonzert, heißt es in der Mitteilung. Die Mitternachtsmesse zu Weihnachten fand im vergangenen Jahr in einem Zirkuszelt im Park Bois de Boulogne statt. dpa

