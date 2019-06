Kopfschuss gibt weiter Rätsel auf

Das Anwesen von Walter Lübcke in Wolfhagen im Landkreis Kassel. © dpa

Kassel.Nach dem gewaltsamen Tod des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (Bild) dauern die Ermittlungen der 20-köpfigen Sonderkommission Soko „Liemecke“ an. Polizei und Staatsanwaltschaft vermuten ein Verbrechen, haben aber noch keine konkreten Hinweise auf das Motiv und den Täter.

Der CDU-Politiker Lübcke (65) war in der Nacht zum Sonntag mit einer Schusswunde auf der Terrasse seines Wohnhauses in Wolfhagen-Istha (Hessen) gefunden worden. Ersten Ermittlungen zufolge starb er an einem Kopfschuss, der aus nächster Nähe abgefeuert wurde. Hinweise auf einen Suizid gibt es nicht.

Morddrohungen erhalten

Ermittelt wird wegen eines Tötungsdelikts in alle Richtungen, eine heiße Spur gibt es bislang noch nicht. Oberstaatsanwalt Horst Streiff sagte bei einer Pressekonferenz am Montagabend auf die Frage, ob die Tat in Zusammenhang mit früheren Morddrohungen gegen Lübcke wegen dessen Haltung zu Flüchtlingen stehen könnte, dass es dazu bislang keine Erkenntnisse gebe.

2015 hatte sich der Regierungspräsident gegen Schmährufe zur Aufnahme von Flüchtlingen gewehrt und gesagt, wer gewisse Werte des Zusammenlebens nicht teile, könne das Land verlassen. Lübcke hatte zehn Jahre lang das Regierungspräsidium Kassel geleitet, eine Verwaltungsbehörde auf mittlerer Ebene zwischen dem Land Hessen und seinen Gemeinden. dpa (Bild: dpa)

