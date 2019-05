Kran rettet Ehepaar

Holzwickede/Bestwig.Ein Ehepaar ist mit seinem Kleinflugzeug kopfüber in einer Baumkrone hängengeblieben. Höhenretter der Feuerwehr bargen den 56 Jahre alten Piloten und seine 51-jährige Frau am Samstag in Holzwickede bei Unna mit Hilfe eines Kranes, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Unfall ging für die beiden glimpflich aus: Sie wurden nur leicht verletzt. Tragisch endete hingegen der Absturz eines weiteren Kleinflugzeugs am Wochenende im hessischen Elz bei Limburg. Hier starb eine 53-Jährige am Unfallort, der 58 Jahre alte Pilot wurde lebensgefährlich verletzt. dpa (Bild: dpa)

