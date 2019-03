Beira/Harare.Nach dem verheerenden Zyklon „Idai“ warnen Helfer in Mosambik, ihnen laufe die Zeit davon. „Wir sind an einem kritischen Punkt angelangt“, erklärte gestern die Exekutivdirektorin des UN-Kinderhilfswerks, Henrietta Fore, in der Stadt Beira. Es regne immer noch, und die anschwellenden Flüsse könnten weitere Orte unter Wasser setzen. Auch kämen immer mehr Geflüchtete in der schwer betroffenen Metropole Beira an. Das UN-Nothilfebüro in Genf geht inzwischen von mindestens 1,7 Millionen Betroffenen in Mosambik, Malawi und Zimbabwe aus.

Kaum sauberes Trinkwasser

Die Helfer wappnen sich bereits für die nächste Gefahr: „Der nächste Schritt ist, sauberes Trinkwasser sicherzustellen, denn Krankheiten kommen als Nächstes“, sagte Fore. Nach einer derartigen Katastrophe ist das Risiko vor allem von Durchfallerkrankungen wie Cholera extrem hoch, denn es gibt kaum sauberes Trinkwasser, kein funktionierendes Abwassersystem, und Leichen zersetzen sich in den angestauten Gewässern. Zudem sei man sehr besorgt über eine Zunahme von Malariaerkrankungen wegen des stehenden Wassers, so Fore.

„Idai“ hatte sich Anfang März über dem Indischen Ozean gebildet und traf ein erstes Mal auf Land, weiter nördlich in Mosambik und Malawi, bevor er zurück aufs Meer hinauszog. Dort gewann er wieder an Kraft. Am 15. März traf der Wirbelsturm mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 190 Kilometern pro Stunde erneut auf Land, diesmal bei der Großstadt Beira. Sturmfluten, massive Überschwemmungen und schwerer Regen folgten. Über Land schwächte sich „Idai“ ab und zog weiter nach Simbabwe. Damit waren die Gefahren aber noch nicht vorüber: Denn all das Regenwasser, das der Zyklon im Hinterland abgeladen hatte, wird nun von den bereits über die Ufer getretenen Flüsse in die tiefergelegten Küstengebiete getragen.

Inzwischen ist die Zahl der Todesopfer des Zyklons weiter gestiegen. Die Katastrophenschutzbehörde in Mosambik sprach gestern von 293 Toten und 1511 Verletzten. Bislang seien fast 90 000 Menschen gerettet worden. In Simbabwe wurden inzwischen mehr als 145 Leichen in dem schwer betroffenen Bezirk Chimanimani geborgen, wie ein Sprecher der Streitkräfte, Exavier Chibasa, sagte. Allerdings wird in beiden Ländern erwartet, dass die Opferzahl noch deutlich steigt. Simbabwes Präsident Emmerson Mnangagwa erklärte den heutigen und den morgigen Tag zu Trauertagen.

Verzweifeltes Warten

Eine Woche nach dem Durchzug des Zyklons „Idai“ warten unzählige verzweifelte Menschen noch immer auf Nahrung und Trinkwasser. Doch für den Einsatz im Katastrophengebiet stehen dem UN-Nothilfebüro (Ocha) zufolge bislang nur elf Hubschrauber zur Verfügung. Ein weiterer sei auf dem Weg, sagte ein Sprecher. Viele Menschen konnten sich wegen der rasch steigenden Wassermassen nur auf Hausdächer und Bäume retten und mussten dort tagelang auf Hilfe warten. Wie viele Menschen nach dem verheerenden Tropensturm noch auf Rettung angewiesen sind, konnten die UN-Helfer nicht genau sagen.

Die Hälfte der Betroffenen seien Minderjährige, schätzt Unicef. Viele Menschen sammelten sich in Lagern mit katastrophalen Zuständen, sagte ein Sprecher. Vor allem für Kinder seien diese Lager nicht sicher. Unicef-Chefin Fore erklärte, man benötige dringend und rasch Gelder, um den Kindern helfen zu können. „Keine der Organisationen hat das, was sie braucht.“ Das UN-Kinderhilfswerk allein hat um Gelder in Höhe von 30 Millionen Dollar für die betroffenen Länder Mosambik, Simbabwe und Malawi gebeten. dpa

