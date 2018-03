Krebs bricht Auftritt ab

Anzeige

Frankfurt.Wegen eines Zuckerschocks hat Comedian Markus Krebs einen Auftritt in der Frankfurter Jahrhunderthalle vorzeitig abbrechen müssen. Nachdem er am Samstagabend von einem Notarzt untersucht und in eine Klinik gebracht worden war, ging es dem 47-Jährigen am Sonntag aber wieder besser, wie das Management auf seiner Facebook-Seite verbreitete. „Er durfte das Krankenhaus bereits verlassen“, hieß es dort etwa.

Ersatztermine für ausgefallene Shows am Sonntag in Aachen sollen schnellstmöglich bekanntgegeben werden, Tickets ihre Gültigkeit behalten. Mehrere Medien hatten über den Abbruch in Frankfurt berichtet. Der gebürtige Duisburger Krebs erhielt im Jahr 2011 den RTL Comedy Grand Prix. dpa