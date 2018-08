Kretschmann kündigt Aufarbeitung nach Missbrauchsfall an

Anzeige

Stuttgart (dpa) - Nach den Urteilen im Freiburger Missbrauchsprozess hat Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann eine umfassende Aufarbeitung angekündigt.

«Wir müssen genau schauen, ob und welche Fehler in diesem konkreten Fall gemacht wurden», betonte der Grünen-Politiker am Mittwoch. Mögliche Verbesserungen beim Kinder- und Jugendschutz müssten geprüft werden.

Ein Paar aus dem badischen Staufen hatte einen heute Zehnjährigen mehr als zwei Jahre vielfach vergewaltigt und zur Prostitution gezwungen. Das Kind war zwischenzeitlich vom Jugendamt in Obhut genommen, später aber von Familiengerichten zurück zur Mutter geschickt worden. Die 48-Jährige wurde am Dienstag vom Landgericht Freiburg zu zwölfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden, ihr 39 Jahre alter Lebensgefährte zu zwölf Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. Das Kind war über das Internet an Männer aus dem In- und Ausland verkauft worden.