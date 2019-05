Kritik an „Schnellschüssen“

Heidelberg.Der Personalrat der Uniklinik Heidelberg wirft in der Affäre um den Heidelberger Brustkrebs-Bluttest dem Aufsichtsrat vor, mit „Schnellschüssen die Öffentlichkeit zu bedienen“. In einem Brief, der dieser Zeitung vorliegt, heißt es: „Es ist (...) für uns unverständlich, weshalb schon jetzt ,Köpfe rollen’“. Dies stelle eine Vorverurteilung dar.

Damit bezieht sich der Personalrat auf die Freistellung von Markus Jones, dem stellvertretenden kaufmännischen Direktor des Uniklinikums und Geschäftsführer des Tochterunternehmens TTH (Technology Transfer Heidelberg). Jones war maßgeblich in die Gründung eines Unternehmens zur Vermarktung des Tests eingebunden. Dieser war in einer PR-Kampagne voreilig als „Meilenstein“ und „marktreif“ präsentiert worden. Die Uniklinik hatte sich später davon distanziert.

Der Personalrat, der 12 000 Beschäftigte vertritt, sieht in dem Vorgehen eine „Störung des Betriebsfriedens“. Er beklagt zudem, dass Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) „in der jetzigen Situation“ nicht zu einem Gespräch bereit gewesen sei. mad

