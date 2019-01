Kritik an „Tatort“

Dortmund.Der jüngste „Tatort“ kam aus Dortmund, heißt „Zorn“ – und hat den dortigen Oberbürgermeister sehr zornig gemacht. Ein wütender Brief von Ullrich Sierau (SPD) an den WDR-Intendanten Tom Buhrow schlägt hohe Wellen. Der OB bemängelt: Seine Stadt, das Ruhrgebiet und die Bewohner seien durch die klischeehafte Darstellung lächerlich gemacht worden. Der WDR spricht dagegen von einem „vielschichtigen Bild der Stadt“ – und von überwiegend positiven Reaktionen der Zuschauer.

Jetzt wird debattiert: Was darf der „Tatort“ und welche Wirkung haben Folgen etwa aus Köln, München oder Münster für die Wahrnehmung der Stadt? Rund 9,2 Millionen Zuschauer sahen am Sonntag ab 20.15 Uhr im Ersten den jüngsten Fall der Reihe. Vor Industrie-Kulissen ermitteln Peter Faber (Jörg Hartmann) und Martina Bönisch (Anna Schudt) den Mord an einem ehemaligen Bergmann. Die Atmosphäre ist trist.

„Publikum nicht unterschätzen“

Sierau moniert: „Ruhrpott-Klischees aus den 80er Jahren“ – und wirft dem WDR Mobbing vor. „Die Macher der Folge geben die Menschen einer Region der Lächerlichkeit preis, indem sie diese Bier trinkend in Trainingsanzügen vor heruntergekommenen Häusern herumstehen lassen.“ Der Sender entgegnet: Beim „Tatort“ handele es sich um Fiktion. „Aus dramaturgischen Gründen wird auch zugespitzt.“ Dadurch könnten Szenen von den einen als Klischees empfunden werden, von den anderen als realitätsnahe Darstellungen.

Man sollte das Publikum nicht unterschätzen, rät Kulturwissenschaftlerin Julika Griem aus Essen: „Den Zuschauern ist bewusst, dass der ,Tatort’ eine erfundene Geschichte erzählt, auch wenn realistische Kulissen einer Stadt genutzt werden.“ Die Hersteller einer Krimi-Serie seien nicht dem Stadt-Marketing verpflichtet und nicht dafür zuständig, eine Stadt in rosigem Licht erscheinen zu lassen. „Auch wenn einige Kommunalpolitiker offenbar diese Hoffnung hegen.“ dpa

