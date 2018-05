Kuba trauert um die Toten der Flugzeugkatastrophe

Anzeige

Havanna (dpa) - Nach dem Absturz eines Passagierflugzeugs auf Kuba arbeiten die Ermittler an der Klärung der Unglücksursache. Flug DMJ 0972 war kurz nach dem Start am Freitag in Havanna abgestürzt. Dabei kamen wahrscheinlich mehr als 100 Menschen ums Leben.

Offizielle Angaben zur Zahl der Opfer lagen am frühen Samstagmorgen (Ortszeit) noch nicht vor.

Nach Angaben der kubanischen Parteizeitung «Granma» wurden am Freitag lediglich drei Frauen und ein Mann lebend aus den Trümmern geborgen. Der Mann sei kurz darauf gestorben. Mehrere Medien berichteten von 104 Passagieren und fünf Besatzungsmitgliedern aus Mexiko an Bord der Maschine. Bis auf fünf Passagiere stammten alle Fluggäste von der Karibikinsel selbst. Zwei Opfer kommen aus Argentinien, wie das Außenministerium in Buenos Aires mitteilte.