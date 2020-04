Kuchen ohne Mehl und spinatgrüne Eier

Paris.Feste feiern, das steht in französischen Familien gleichbedeutend für: gut, üppig und stundenlang essen, bis selbst die geübtesten Gourmets nicht mehr können. Das gilt für Weihnachten, wo man sich von der Stopfleber über die Austern und die Gans bis zum Weihnachtskuchen vorarbeitet. Und in etwas weniger exzessivem Ausmaß trifft dies auch auf Ostern zu, wenn traditionell gefüllte Eier und Spargel, Lammkeule und Desserts auf dem Menü stehen. Das alles natürlich angemessen begleitet von Champagner, Wein und mitunter hitzigen politischen Diskussionen.

Wer gerne isst, hat bei diesen Gelegenheiten seine größte Freude, solange der Magen mitmacht. Enttäuscht wird allerdings, wer aus seiner deutschen Heimat lieb gewonnene Traditionen auch im Nachbarland erwartet. Plätzchen backen und Glühwein kochen in der Adventszeit, ein Nest verstecken und Eier bunt färben an Ostern? Exil-Deutsche in Paris, die in ihrer Anfangszeit mit solchen, ihnen natürlich erscheinenden Bedürfnissen auf verdutztes Unverständnis stoßen, zelebrieren diese Traditionen gerne mit anderen Landsleuten in Frankreich und decken sich im Vorfeld bei Heimatbesuchen mit Utensilien vom Glühwein-Gewürz für Adventsfeiern bis zum Eierfärbe-Mittel für Ostern ein.

Neue Trends in Corona-Zeiten

Die Ostertreffen unter Deutschen fallen in diesem Jahr Ausgangssperren-bedingt aus – noch ist unsicher, wann das soziale Leben wieder beginnt. Für trotzdem etwas Osterstimmung mit bunten Eiern empfiehlt es sich, mangels fertiger Färbe-Mischungen nach natürlichen Mitteln von Spinat bis Kurkuma zu suchen. Wie der Blick in die sozialen Netzwerke zeigt, erlaubte es der inzwischen mehr als drei Wochen andauernde Hausarrest vielen, ihr Repertoire an Rezepten auszubauen.

Zum neuen Trend werden Kuchen ohne Mehl, das in Corona-Zeiten hartnäckig ausverkauft ist. Das gute und üppige Essen an Ostern dürfte trotzdem gesichert sein, auch wenn Treffen in Großfamilien wohl überwiegend ausfallen. Und damit wohl auch so manche Politik-Streitigkeiten.

