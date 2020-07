Kühlende Süße für heiße Tage

2 Fotos ansehen Welche Sorte darf’s sein? Falk Rahn vom Eis-Hersteller „vanille & marille“. © dpa

Berlin.An besonders heißen Tagen gibt es nichts Erfrischenderes als ein kühles Getränk oder – noch besser – ein leckeres Eis. Forscher haben herausgefunden, dass der Wunsch, sich an heißen Tagen etwas Frisches zu gönnen, schon sehr alt ist. Schon vor mehr als 5000 Jahren sollen sich Menschen Schnee und Eis von den Berggipfeln geholt haben, um Getränke damit zu kühlen.

Vor etwa 500 Jahren verbreitete sich unter Adligen in Italien die Mode, Sorbet (sprich: Sorbee) zu verzehren. Das besteht aus gefrorenem Wasser, Früchten und Zucker. Das dazugehörige Rezept war jedoch schon weitaus älter. Die Araber hatten es ursprünglich mit nach Europa gebracht und die Europäer haben es

Noch besser wird es vor etwa 500 Jahren: Bernardo Buontalenti erfindet das Milcheis! Bis zur ersten Eismaschine dauerte es aber noch bis zum 19. Jahrhundert. Man ließ flüssige Eismasse in einem kalten Metallbehälter gefrieren. Die am Rand gefrorene Masse musste nach und nach per Hand abgeschabt werden. Dabei stand der Behälter in einem Holzfass, das mühsam mit einer Kurbel gedreht wurde.

Heute kühlen und rühren Eismaschinen automatisch – mittlerweile auch in Privathaushalten. Es bleibt die große Aufgabe, die richtige Mischung für leckere Eiscreme zu finden. dpa

