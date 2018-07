Künstler bangen um Zukunft

Anzeige

Die Malerkreide hat die Finger des 68-Jährigen schwarz eingefärbt, mit denen er um sich zeigt. „Da vorne befand sich das erste Rathaus der Pariser Kommune, hier hinten die erste Psychiatrie der Stadt, wo der Poet Gérard de Nerval untergebracht war.“ Vom Flair einer Stadt der Kunst, der Freiheit und Improvisation ließ sich auch die Rumänin Rody anziehen, die seit den 80er Jahren auf der Place du Tertre ihre kleinformatigen Öl-Bilder verkauft.

Stellplätze knapp

„Ich bin an jedem Tag, den ich hierher komme, wieder überwältigt von dem Anblick von Paris, dem Montmartre-Hügel, der Aussicht auf die Dächer der Stadt“, schwärmt sie. Auch wenn sich der Platz in all den Jahren verändere – und nicht unbedingt zum Positiven. Sie spielt weniger auf die Karikaturisten an, die ohne offizielle Genehmigung hier unterwegs sind, aber immerhin zeichnen, sondern vor allem auf Verkäufer von vorgefertigten Drucken, oft aus China. Ob das verfolgt und geahndet werde, wie es der Stadtrat beschlossen hat? „Natürlich ist die Polizei manchmal da“, sagt Rody. „Aber sie hat doch eigentlich Wichtigeres zu tun.“ Tatsächlich kann sich nicht jeder einfach mit seinen Farben und einer Leinwand auf der Place du Tertre niederlassen und drauflos malen.

Seit 1983 vergibt die Stadt jedes Jahr 298 Ausweise mit der Erlaubnis dazu; dafür wird eine jährliche Standmiete von 280 Euro fällig. Jeden Stellplatz mit der Fläche von einem Quadratmeter teilen sich zwei Künstler, so dass ihre Zahl 150 pro Tag nicht überschreitet. Momentan wehren sich einige von ihnen gegen geplante Renovierungsarbeiten, durch die sie befürchten, noch weniger Platz zur Verfügung zu haben. Die meisten sind seit vielen Jahren, oft seit Jahrzehnten da, so wie Guillaume, der seit Studententagen kommt und sich inzwischen der Rente nähert. Schon allein mit seiner grünen Hose und den roten Socken sticht er durch Farbenfreude heraus; aber auch weil er, wie er hervorhebt, der einzige ist, der Aquarell-Porträts anfertigt. „Viele möchten Bilder wie Fotos, so realitätsgetreu wie möglich“, sagt Guillaume. „Ich mache aber keine Fotos, ich male.“ Das sei sein Broterwerb, während er zuhause abstrakte Kunst anfertige, die er auch ausstellt.

Freiheit gefunden

Zufällig sei er hier als junger Kunststudent gelandet, erzählt der 63-Jährige. „Auf dem Montmartre zu malen, fand ich lächerlich, ich hielt mich damals für einen großen Künstler. Aber ich brauchte Geld.“ Und er merkte, dass er dieses Leben liebte – die Freiheit, malen zu können, zu beobachten. Doch Guillaume gefällt nicht alles, was er sieht. Nostalgisch klingt er, wenn er das Früher mit dem Heute vergleicht.

„Kaum einer lächelt noch, jeder hat sein Mobiltelefon in der Hand. Man weiß gar nicht mehr, wer aus welchem Land kommt: Alle sehen gleich aus.“ Und doch sind es Menschen aus der ganzen Welt, die es hierherzieht, um ein Stück von Paris zu sehen.

