Künstliche Intelligenz an Bord

Die MS Wissenschaft schippert bis zum 3. Oktober durch Deutschland. © dpa

Berlin/Mannheim/Heidelberg.Das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft hat in Berlin angelegt und schippert ab dem 20. Mai in 27 deutsche Städte – darunter auch Mannheim und Heidelberg. Das 100 Meter lange Binnenschiff des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zeigt traditionell eine Mitmach-Ausstellung.

In diesem Jahr geht es zum Beispiel darum, wie Menschen und Maschinen lernen und wie künstliche Intelligenz die Arbeitswelt verändert. Besucher können dann ausprobieren, was künstliche Intelligenz leisten kann.

Das Schiff liegt bis zum 19. Mai am Iburger Ufer in Charlottenburg. Der Eintritt ist frei, die Ausstellung wird ab zwölf Jahren empfohlen. Nächste Stationen der MS Wissenschaft sind Potsdam, Magdeburg, und Bremen. Vom 28. August bis 1. September legt die MS Wissenschaft in Heidelberg an, vom 2. bis 5. September in Mannheim. Die Tour soll in Deutschland am 3. Oktober in Würzburg enden. Danach kommt das Schiff nach Österreich. dpa/her

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.05.2019