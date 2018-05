Künzelsau fassungslos

Anzeige

Künzelsau.Die Sonne scheint auf das weiß gestrichene Einfamilienhaus in Künzelsau. Die Hecke davor ist akkurat geschnitten. Alles blüht. Was nicht in die Idylle passt, ist das rot-weiße Polizeiband, das im Wind weht. Und die Kerzen und Blumen auf der Mauer. Nicht nur für die Eltern eines Siebenjährigen ist dies Haus seit dem Wochenende ein Ort des Grauens. Der Vater des Jungen findet seinen Sohn hier tot auf – nach einer Nacht bei seiner Kinderbetreuerin. Die 69-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Dringender Tatverdacht: Totschlag.

Aber warum? Laut Polizei und Staatsanwaltschaft hat sich die Frau inzwischen „eingelassen“. Nach ersten Gesprächen mit einem Anwalt schweige sie aber zu den Tatvorwürfen. Was genau in den Stunden geschah, als das Kind bei der „Oma“ war, ist noch unklar.

Herzliches Verhältnis

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hat der Vater seinen Sohn am Samstagmorgen leblos in einer Badewanne liegend entdeckt. Das Kind hatte Würgemale am Hals und war mit hoher Wahrscheinlichkeit schon tot, als es in die Badewanne gelegt wurde. Am Montagnachmittag bestätigen Staatsanwaltschaft und Polizei diese Meldungen: Gerichtsmediziner hätten „Gewalteinwirkung gegen den Hals des Jungen“ als Todesursache angegeben. Der Siebenjährige sei „den bisherigen Ermittlungen zufolge nicht ertrunken“.